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عاجل: السفير الروسي في مجلس الأمن: جبهة النصرة غير مشمولة بقرار وقف إطلاق النار

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

عاجل: السفير الروسي في مجلس الأمن: جبهة النصرة غير مشمولة بقرار وقف إطلاق النار أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة أقراء المزيد من المصدر

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