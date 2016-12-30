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عاجل : المعارضة السورية تصد هجوما للنظام وميليشيات موالية بريف حلب الجنوبي

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

عاجل : المعارضة السورية تصد هجوما للنظام وميليشيات موالية بريف حلب الجنوبي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين أقراء المزيد من المصدر

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