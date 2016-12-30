عاجل: انفجار بناحية “مالتبة” بالشطر الآسيوي من اسطنبول دون وقوع ضحايا. هذا في وقت تعرضت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، لانقطاع متكرر في التيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي. وأرجعت السلطات الأمر إلى أعطال فنية نتيجة العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة. وذكرت وكالة “رويترز” أن الكهرباء انقطعت خلال الجمعة عن أقراء المزيد من المصدر