عاجل.. مصر: ارتفاع ضحايا سقوط عقار بالمنصورة إلى 7 وفيات من بينهم 4 أطفال و3 مصابين أخبار قد تهمكعاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على درعا البلد12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةسيدر نيوز/ هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب وسط إيطالياالتقرير الاسبوعي لحملة أقراء المزيد من المصدر
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