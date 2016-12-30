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عاجل.. مصر: ارتفاع ضحايا سقوط عقار بالمنصورة إلى 7 وفيات من بينهم 4 أطفال و3 مصابين

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

عاجل.. مصر: ارتفاع ضحايا سقوط عقار بالمنصورة إلى 7 وفيات من بينهم 4 أطفال و3 مصابين أخبار قد تهمكعاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على درعا البلد12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةسيدر نيوز/ هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب وسط إيطالياالتقرير الاسبوعي لحملة أقراء المزيد من المصدر

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