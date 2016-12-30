ما الذي تخفيه “عرّافة الموصل” في قلبها ولن تبوح به قبل سقوط داعش؟

تقول العرّافة الشهيرة سناء جواديا، إنها يمكنها التنبؤ بالمستقبل، لكنها لا تجرؤ على إخبار أحد بما تعرفه، خوفًا من بطش تنظيم “داعش” الذي يسيطر على الموصل. ومازالت الرؤى التي تسببت في شهرة السيدة سناء في موطنها الأصلي بالموصل تراودها في مخيم اللاجئين الذي تسكن فيه حاليًا، لكن أصوات المدفعية، التي أقراء المزيد من المصدر