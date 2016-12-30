يلتقي شباب الريف الحسيمي وحسنية أغادير في الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المغربي. فريق شباب الريف الحسيمي المركز 13 برصيد 13 نقطة، ويحل فريق حسنية أغادير المركز 12 برصيد 14 نقطة. مباشر الريف الحسيمي و حسنية أكادير الجمعة 30-12-2016 مباريات أقراء المزيد من المصدر
Home » رياضة » مباشر مباراة الريف الحسيمي و حسنية أكادير الجمعة 30-12-2016 مباريات البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
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