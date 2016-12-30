مباشر مباراة الريف الحسيمي و حسنية أكادير الجمعة 30-12-2016 مباريات البطولة الإحترافية إتصالات المغرب

يلتقي شباب الريف الحسيمي وحسنية أغادير في الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المغربي. فريق شباب الريف الحسيمي المركز 13 برصيد 13 نقطة، ويحل فريق حسنية أغادير المركز 12 برصيد 14 نقطة. مباشر الريف الحسيمي و حسنية أكادير الجمعة 30-12-2016 مباريات أقراء المزيد من المصدر