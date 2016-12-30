مصادر عُمانية توضح شائعة وفاة السّلطان قابوس

وفاة السّلطان قابوس- تداول عدد من المواقع العربية خلال الساعات الماضية، مزاعم عن وفاة سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد. وضجت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشائعة الوفاة، لكن مصادر عُمانية فندت، اليوم الجمعة، تلك الشائعات، حيث غردت “شبكة عمان المحلية” على صفحتها الرسمية “تويتر”: “لله الحمد والشكر صحة جلالة السلطان أقراء المزيد من المصدر