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هذا هو رد ترامب  على قنبلة أوباما

Posted by on December 30, 2016 0 Comment

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أنه سيلتقي قيادات أجهزة الاستخبارات في بلاده الأسبوع المقبل للحصول على معلومات جديدة بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لبلاده. وقال ترامب: “حان وقت تقدم بلادنا نحو أمور أكبر وأفضل، لكن لصالح بلادنا وأناسها الرائعين، سألتقي قيادات الاستخبارات الأسبوع المقبل كي يبلغوني أقراء المزيد من المصدر

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