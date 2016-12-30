يديعوت أحرونوت: وزير إسرائيلي يتوعد بإسقاط فلسطين الشهر القادم

واصل وزير التعليم الإسرائيلي زعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت رفضه لفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أنه سيتم إسقاط فلسطين من جدول الأعمال، في العشرين من الشهر القادم وهو موعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب منصبه بشكل رسمي. وجاءت أقوال بينت اليوم الخميس في لقاء مع موقع أقراء المزيد من المصدر