إسرائيل تحذر من وقوع عملية إرهابية ضخمة فى الهند خلال ساعات

حذرت الجهة الإسرائيلية التى يُطلق عليها “هيئة مكافحة الإرهاب”, السياح الإسرائيلين المتواجدين حالياً فى الهند ,من إمكانية تنفيذ هجمات إرهابية داخل بعض المنشئات الغربية والمزارات السياحية المعروفة ,خلال فترة زمنية قريبة للغاية . وأشار التقرير أن مركز الخطورة ,يتركز فى جنوب غرب الهند ,وناشدت الهيئة ,السائحين الإسرائيليين بالإمتناع التام من أقراء المزيد من المصدر