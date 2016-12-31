توقيف شابين حاولا اجتياز حاجز للجيش في التبانة

أفاد الوكالة الوطنية في طرابلس أن شابين لم يلتزما بأوامر عناصر حاجز للجيش في منطقة التبانة، ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء، وتوقيف الشابين. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين أقراء المزيد من المصدر