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توقيف شابين حاولا اجتياز حاجز للجيش في التبانة

Posted by on December 31, 2016 0 Comment

أفاد الوكالة الوطنية في طرابلس أن شابين لم يلتزما بأوامر عناصر حاجز للجيش في منطقة التبانة، ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء، وتوقيف الشابين. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين أقراء المزيد من المصدر

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