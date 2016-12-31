يقفل العام 2016 فلسطينياً في مخيمات لبنان، على جملةٍ من التطورات السياسية والأمنية، من اغتيالات واشتباكاتٍ تحديداً في “عين الحلوة» (صيدا – الجنوب)، أثارتْ قلقاً بالغاً لدى المسؤولين الفلسطينيين كما اللبنانيين حيال ما سيكون عليه وضْع هذه المخيمات في 2017. ويمكن الحديث عن 5 تطورات ميّزت واقع المخيّمات في 2016: أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » حصاد العام 2016 فلسطينياً: اغتيالات واشتباكات ورسائل سياسية وأمنية
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