حصاد العام 2016 فلسطينياً: اغتيالات واشتباكات ورسائل سياسية وأمنية

يقفل العام 2016 فلسطينياً في مخيمات لبنان، على جملةٍ من التطورات السياسية والأمنية، من اغتيالات واشتباكاتٍ تحديداً في “عين الحلوة» (صيدا – الجنوب)، أثارتْ قلقاً بالغاً لدى المسؤولين الفلسطينيين كما اللبنانيين حيال ما سيكون عليه وضْع هذه المخيمات في 2017. ويمكن الحديث عن 5 تطورات ميّزت واقع المخيّمات في 2016: أقراء المزيد من المصدر