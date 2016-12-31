خنق زوجته بسلك كهربائي ووضع رأس ابنه اسفل حوض الاستحمام حتى فارق الحياة.. إليكم تفاصيل الجريمة الصادمة

أقدم والد على قتل ابنه البالغ من العمر 4 سنوات بعدما تعثّر به عندما كان يحاول قتل والدة الصبي. وفي التفاصيل، قام المدعو إسحاق إنفانتي، البالغ من العمر 23 عاماً، بخنق فيليسيا باراهونا، 36 عاماً، بسلك كهربائي في الحمام في شقتها في نيويورك بتاريخ 22 كانون الأول. ومن ثمّ خنق أقراء المزيد من المصدر