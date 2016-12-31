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عاجل.. اندلاع حريق هائل بولاية نيويورك الأمريكية

Posted by on December 31, 2016 0 Comment

اندلاع حريق هائل بولاية نيويورك الأمريكية أعلنت قناة “أكسترا نيوز”، فى خبر عاجل، منذ قليل، عن اندلاع حريق هائل بحى كوينز فى ولاية نيويورك الأمريكية. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة أقراء المزيد من المصدر

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