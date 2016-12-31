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عاجل: فصائل سورية تمهل روسيا حتى الثامنة مساء لإيقاف الهجوم على وادي بردى في ريف دمشق

Posted by on December 31, 2016 0 Comment

عاجل: فصائل سورية تمهل روسيا حتى الثامنة مساء لإيقاف الهجوم على وادي بردى في ريف دمشق أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر أقراء المزيد من المصدر

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