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عاجل: فصائل من المعارضة السورية: سنتخلى عن اتفاق وقف إطلاق النار إذا واصل الجانب الحكومي انتهاكه

Posted by on December 31, 2016 0 Comment

عاجل: فصائل من المعارضة السورية: سنتخلى عن اتفاق وقف إطلاق النار إذا واصل الجانب الحكومي انتهاكه أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر أقراء المزيد من المصدر

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