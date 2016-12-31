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عاجل.. متحدث باسم المعارضة السورية: هجوم النظام على وادي بردى توقف 

Posted by on December 31, 2016 0 Comment

عاجل.. متحدث باسم المعارضة السورية: هجوم قوات النظام على وادي بردى توقف الآن مع انتهاء المهلة التي حددتها المعارضة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة أقراء المزيد من المصدر

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