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عاجل من سوريا: نظام الأسد يقطع الاتصالات عن منطقة وادي بردى مع مواصلة قصفها

Posted by on December 31, 2016 0 Comment

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