نادي العين الاماراتي والنادي الاهلي حامل اللقب يستعدان الي مباراة قوية وندية ستجمع بين الفريقين ضمن مؤجلات الاسبوع الثالث من مسابقة دورى الخليج العربي الاماراتي لحساب منافسات الموسم الجاري موسم 20162017 ، حيث ستشهد المباراة اثارة كبيرة بين فريقين من كبار أندية الدورى ، خاصة في ظل منافستهم علي لقب أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » مباشر مباراة العين و الاهلي بث مباشر اليوم 31-12-2016 دوري الخليج العربي الاماراتي
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