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هذا ما سيحدث في عام 2017 حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية

Posted by on December 31, 2016 0 Comment

رصدت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أبرز توقعاتها لعام 2017 من خلال تنبؤات الصحفي البريطاني بيتر أوبورن، وهي على النحو التالي: الإطاحة بالملك سلمان زعمت الصحيفة أن عقودا من القمع والإسراف في الإنفاق والفساد ستطارد العائلة المالكة في السعودية، متوقعة حدوث انقلاب ضد الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأضافت الصحيفة أقراء المزيد من المصدر

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