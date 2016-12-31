كشفت وثيقة مسربة من موقع “ويكيليكس” ونشرتها مجلة “يسرائيل ديفنس” العبرية، أن الوحدة 8200 بالمخابرات الحربية الإسرائيلية تعاونت مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في مجال التجسس على مصر ودول الخليج وإيران وسوريا.
Home » أخبار العالم » ويكيليكس: وحدة إسرائيلية تتجسس على مصر ودول الخليج
كشفت وثيقة مسربة من موقع “ويكيليكس” ونشرتها مجلة “يسرائيل ديفنس” العبرية، أن الوحدة 8200 بالمخابرات الحربية الإسرائيلية تعاونت مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في مجال التجسس على مصر ودول الخليج وإيران وسوريا.
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