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ويكيليكس: وحدة إسرائيلية تتجسس على مصر ودول الخليج ﻿

Posted by on December 31, 2016 0 Comment

كشفت وثيقة مسربة من موقع “ويكيليكس” ونشرتها مجلة “يسرائيل ديفنس” العبرية، أن الوحدة 8200 بالمخابرات الحربية الإسرائيلية تعاونت مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في مجال التجسس على مصر ودول الخليج وإيران وسوريا.

وأشارت المجلة إلى أن الوثيقة تعود إلى شهر أبريل من عام 2013، مع دخول أوباما في فترة الولاية الثانية أقراء المزيد من المصدر

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