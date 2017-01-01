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أختان تؤام مغربيتان ضمن ضحايا الهجوم على ملهى « رينا » الليلي بتركيا

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعة الأولى من اليوم الأحد، صورا للأختين المغربيتين نسيمة ونسمة الراجي اللتان كانتا تحتفلان بحلول السنة الميلادية الجديدة 2017 في الملهى الذي تعرض لهجوم إرهابي على يد مسلح لم يتم التعرف على هويته بعد. وأطلق المسلح النار على محتفلين بالعام الجديد داخل الملهى الليلي الشهير أقراء المزيد من المصدر

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