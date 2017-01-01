أفادت الوكالة الوطنية ، ان سامي ورديني، ابن عم الشاب الياس ورديني الذي استشهد في اعتداء اسطنبول، ووالدة خطيبة الشاب الشهيد، الجريحة ميليس بارالاردو، غادرا إلى تركيا لنقل جثمان الشهيد وخطيبته الجريحة إلى لبنان. أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرعائلة الطفل كيفين متلج أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » ابن عم الشهيد ورديني ووالدة خطيبته غادرا إلى اسطنبول
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!