ابن عم الشهيد ورديني ووالدة خطيبته غادرا إلى اسطنبول

أفادت الوكالة الوطنية ، ان سامي ورديني، ابن عم الشاب الياس ورديني الذي استشهد في اعتداء اسطنبول، ووالدة خطيبة الشاب الشهيد، الجريحة ميليس بارالاردو، غادرا إلى تركيا لنقل جثمان الشهيد وخطيبته الجريحة إلى لبنان. أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرعائلة الطفل كيفين متلج أقراء المزيد من المصدر