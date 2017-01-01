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(*) الخير وفريق طبي وعدد من ذوي الضحايا إلى اسطنبول خلال دقائق: لا حصيلة نهائية حتى الساعة

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

وصل الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير منذ قليل إلى حرم مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وقد استقل الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط التي ستقلع عند الثامنة والنصف إلى اسطنبول، ترافقه السفيرة ميرا ضاهر وطاقم طبي مؤلف من 3 أطباء، موفدين من رئيس الجمهورية العماد ميشال أقراء المزيد من المصدر

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