وصل الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير منذ قليل إلى حرم مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وقد استقل الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط التي ستقلع عند الثامنة والنصف إلى اسطنبول، ترافقه السفيرة ميرا ضاهر وطاقم طبي مؤلف من 3 أطباء، موفدين من رئيس الجمهورية العماد ميشال أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » (*) الخير وفريق طبي وعدد من ذوي الضحايا إلى اسطنبول خلال دقائق: لا حصيلة نهائية حتى الساعة
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