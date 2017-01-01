القوات التركية تستعد لتحرير الرهائن داخل الملهى الليلي.. والمهاجمون يرتدون ملابس «بابا نويل».. فيديو

أعلنت شبكة “سي إن إن” التركية أن القوات التركية الخاصة تستعد لاقتحام الملهى الليلي في إسطنبول حيث إن هناك أحد المسلحين يختبئ بداخله. ونقلت بعض المواقع الإخبارية التركية خبر وقوع هجوم مسلح على الملهى الليلي، وأنها لا يزال المسلحون داخل الملهى الليلي ولديهم رهائن من المواطنين، وتتفاوض الشرطة معهم حاليا أقراء المزيد من المصدر