“النهار”  النائب اسطفان الدويهي غادر لبنان إلى قبرص ومن هناك الى اسطنبول، 

معلومات لـ”النهار” أنّ النائب اسطفان الدويهي غادر لبنان إلى قبرص ومن هناك الى اسطنبول، ليكون على مقربة من ابنته بشرى التي لا تزال حالها مستقرة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة أقراء المزيد من المصدر