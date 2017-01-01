تركيا: ارتفاع حصيلة الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول إلى 39 قتيلاً ضمنهم 16 أجنبياً، والشرطة مازالت تبحث عن منفذ الهجوم. أخبار قد تهمكمسؤول أمني: مقتل 39 شخصا في حريق بمدغشقرطقس لبنان: قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارةنجوم برشلونة يتفوقون على الجميع رغم الخروج من دوري الأبطالمباشر مباراة الاهلي والمصري الاحد أقراء المزيد من المصدر