أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن ثلاثة عراقيين بين ضحايا الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد جمال في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ثلاثة عراقيين بين ضحايا الهجوم الارهابي على الملهى الليلي في اسطنبول”. وأضاف جمال أن “قنصلية جمهورية العراق في المدينة تتابع أقراء المزيد من المصدر