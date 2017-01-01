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حزب موال للأكراد يدين هجوم اسطنبول ويحمل السلطات المسؤولية

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

أدان حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، الأحد 1 يناير/كانون الثاني الجاري، هجوم اسطنبول الدامي، محملا السلطات المسؤولية السياسية عن وقوعه. وجاء في بيان أصدره الحزب أن “المسؤولية السياسية عما حدث تقع على عاتق السلطات التي تمارس سياسات داخلية وخارجية تؤدي إلى الاستقطاب والفوضى والمواجهة، الأمر الذي يسبب تنامي العنف” في أقراء المزيد من المصدر

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