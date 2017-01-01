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عائلة ريتا الشامي: ابنتنا كانت برفقة بشرى الدويهي ولا نعرف عنها شيئاً 

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

عائلة اللبنانية ريتا الشامي : ابنتنا التي كانت برفقة بشرى الدويهي في اسطنبول مفقودة ولا نعرف عنها شيئاً حتى الساعة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع أقراء المزيد من المصدر

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