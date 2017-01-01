عاجل: اغتيال وزير البيئة البوروندي على أيدي مسلحين أخبار قد تهمكعبارة “لا يوجد إله” تُحيل رجل روسي للمحاكمةاذاعة الامم المتحدة: مقتل 37 شخصا واصابة 22 بتحطم حافلة في الكونغوالجيش أوقف في الطيبة مطلوبا من بلدة حورتعلاإصابة الأب الربان بطرس قسيس الذي يدير الأبرشيةبعد خطف المطران يوحنا إبراهيم‬⁩ طريق ⁧‫كفرذبيان‬⁩ ⁧‫حدث_بعلبك‬⁩ أقراء المزيد من المصدر