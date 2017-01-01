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عاجل: الأردن يعلن مقتل ثلاثة من مواطنيه وإصابة 4 آخرين في هجوم إسطنبول

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

عاجل: الأردن يعلن مقتل ثلاثة من مواطنيه وإصابة 4 آخرين في هجوم إسطنبول أخبار قد تهمكنتائج لعبة يومية yawmiyeh الجمعة 12-2-2016نتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦فيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 علماء في 2017أهالي صيدا يشعرون بهزة أرضية خفيفة12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةبلومبرج: أمريكا تعمل على مد حزب الله والنظام أقراء المزيد من المصدر

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