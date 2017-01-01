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عاجل: السعودية تعلن اعتقال ٣ أشخاص على خلفية اختطاف رجل دين شيعي 

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

عاجل: الداخلية السعودية تعلن اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية اختطاف رجل دين شيعي شرق المملكة السعودية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر أقراء المزيد من المصدر

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