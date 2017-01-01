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عاجل: انفجار قنبلة وسط فلورنسا في إيطاليا

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

عاجل: انباء عن انفجار قنبلة وسط مدينة فلورنسا بإيطاليا. انفجرت قنبلة بدائية الصنع، اليوم الأحد، بوسط مدينة فلورنسا الإيطالية، مما أسفر عن إصابة شرطي واحد، حسبما نشرت وكالة “سبوتنيك” نقلًا عن وكالة “انسا” الإيطالية. وذكرت الوكالة، أن الانفجار وقع أثناء محاولة الشرطة تحييد جسم مشبوه بمركز المدينة التاريخي. وأشارت الوكالة، أقراء المزيد من المصدر

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