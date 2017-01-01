عاجل : مقتل 5 أشخاص بغارة ثانية لطائرة بدون طيار على سيارة بريف إدلب الشمالي أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهلا رونالدو ولا ميسي .. هذا هو اللاعب الأغلى في العالمالعراق: 5 قتلى و 10 جرحى في انفجار أمام المكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في أقراء المزيد من المصدر
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