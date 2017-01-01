عاجل من  اسطنبول: قتيلان بينهما ضابط شرطة في الهجوم على الملهى الليلي

عاجل: رويترز عن محافظ اسطنبول: قتيلان بينهما ضابط شرطة في الهجوم على الملهى الليلي. اعلنت شبكة ان تي في التلفزيونية التركية ان هجوما مسلحا استهدف احد النوادي الليلية في مدينة اسطنبول. وقالت الشبكة إن الهجوم اسفر عن اصابة بين 20 و30 من رواد النادي بجروح. واظهرت صور بثتها الشبكة عربات أقراء المزيد من المصدر
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