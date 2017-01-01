عاجل من تركيا: إصابة شخصين في هجوم مسلح على مسجد في اسطنبول. أفادت وكالة “دوغان” التركية، الأحد 1 يناير/كانون الثاني، بإصابة شخصين على الأقل بهجوم مسلح على مسجد حسن الباشا في منطقة ساريير باسطنبول. وعلى الفور سارعت الشرطة لمكان الحادث وطوقت المكان كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث. ويأتي أقراء المزيد من المصدر