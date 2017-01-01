عاجل: وفاة كويتي متاثرا بجراحه  في الحادث الإرهابي الذي وقع باسطنبول 

عاجل: وفاة كويتي متاثرا بجراحه من المصابين الكويتيين الاربعة في الحادث الإرهابي الذي وقع باسطنبول عشية الاحتفال برأس السنة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة أقراء المزيد من المصدر
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