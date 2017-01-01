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عاجل: 35 قتيلا و40 مصابا في الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

عاجل: 35 قتيلا و40 مصابا في الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهوفاة رئيس وزراء السويد الأسبق “توربيون فالدين” عن 90 عاماعاجل.. فيديو: ارتفاع ضحايا الانفجارات في بروكسل إلى 13 قتيلاً و35 مصاباً بجروح خطيرةالطقس في لبنان غائم جزئيا أقراء المزيد من المصدر

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