قنصلية السعودية: وفاة خمسة وإصابة 10 مواطنين في تفجير اسطنبول الإرهابي

أكدت القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا، وفاة 5 وإصابة قرابة الـ 10 أشخاص سعوديين، أثر العملية الإرهابية التي وقعت في ساعة متأخرة اليوم في اسطنبول، واستهدفت محتفلين برأس السنة الميلادية. وقال الوزير المفوض في القنصلية العامة في إسطنبول والقائم في أعمال القنصلية عبدالله الرشيدان لـ “الرياض”، بأن فريق كامل من أقراء المزيد من المصدر