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مالك الملهى في اسطنبول يروي شهادته.. المخابرات الأميركية طلبت تشديد الإجراءات الأمنية من البحر.

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

قال مالك النادي الليلي الذي شهد الهجوم الدامي في إسطنبول إن الاستخبارات الأميركية أبلغتهم بتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة التي شهدت الهجوم. وأضاف محمد كوتش أرسلان أن الاستخبارات الأميركية قالت لهم: خلال 7- 10 يجب تشديد الإجراءات الأمنية من ناحية البحر. وأضاف وفقا لما جاء في سي ان ا ن أقراء المزيد من المصدر

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