قال مالك النادي الليلي الذي شهد الهجوم الدامي في إسطنبول إن الاستخبارات الأميركية أبلغتهم بتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة التي شهدت الهجوم. وأضاف محمد كوتش أرسلان أن الاستخبارات الأميركية قالت لهم: خلال 7- 10 يجب تشديد الإجراءات الأمنية من ناحية البحر. وأضاف وفقا لما جاء في سي ان ا ن أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مالك الملهى في اسطنبول يروي شهادته.. المخابرات الأميركية طلبت تشديد الإجراءات الأمنية من البحر.
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