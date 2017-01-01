مراسيم النفط والغاز تتقدم جدول أعمال الحكومة في أول اجتماعاتها.. 2017 سنة الانتخابات.. وهدية «العهد» سلة مراسيم وتعيينات

اليوم يفتتح الستار عن أول أيام السنة 2017، ويستقبل اللبنانيون، كما العالم سنة جديدة، بعدما ودعوا السنة الفائتة، وكلهم أمل في تحقيق الاستقرار الوطني بمختلف وجوهه الأمنية والاقتصادية في ضوء واقع المحيط المتفجر. في العام الذي مضى شهد لبنان نهاية الشغور الرئاسي الممدد له منذ العام 2014، بانتخاب العماد ميشال أقراء المزيد من المصدر