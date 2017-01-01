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معلومات عن إصابة 5 لبنانيين… ناجون من هجوم اسطنبول يروون لحظات الرعب

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

ذكرت ال “ال بي سي” انه هناك إصابة 5 لبنانيين بهجوم اسطنبول الارهابي، اما الوكالة الوطنية فاشارت الى ان اللبناني فرنسوا الاسمر اصيب في العمل الارهابي بيده وسيخضع لعملية بسيطة.كذلك أفادت ان الياس خليل ورديني مواليد 1990 الاشرفية، فقد الليلة الماضية في العمل الارهابي الذي وقع في النادي الليلي “لارينا” أقراء المزيد من المصدر

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