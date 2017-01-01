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هجوم بالنيران والصواريخ على مديرية أمن شرق تركيا .. وسقوط جرحى 

Posted by on January 1, 2017 0 Comment

تعرض مبنى مديرية الأمن في حي تشينار بمدينة ديار بكر شرقي تركيا، لهجوم بالأسلحة النارية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. ووقع الهجوم بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية على مبنى مديرية أمن تشاينار، في ديار بكر، شرقي تركيا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية. ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين الشرطة أقراء المزيد من المصدر

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