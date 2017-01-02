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النائب العام المصري يحظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة بعد انتحار «وائل شلبي»

Posted by on January 2, 2017 0 Comment

أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، وذلك بعد تأكد أنباء بانتحار الأمين العام لمجلس الدولة السابق وائل شلبي، على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة في قضية “اللبان”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 أقراء المزيد من المصدر

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