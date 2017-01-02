أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، وذلك بعد تأكد أنباء بانتحار الأمين العام لمجلس الدولة السابق وائل شلبي، على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة في قضية “اللبان”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » النائب العام المصري يحظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة بعد انتحار «وائل شلبي»
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