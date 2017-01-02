قالت صحيفة الإندبندنت إن موقعا للمتعصبين والنازيين الجدد بأمريكا دعا للقيام بمسيرة مسلحة ضد اليهود في ولاية مونتانا الأمريكية. وقالت الصحيفة إن منظمي الحملة أعلنوا على موقعهم “ديلي سترومر” التابع للنازيين الجدد قبل أسابيع عن مسيرة وخطط لعمل مسيرة مسلحة في أحد شوارع مونتانا للتنديد باليهود. ويعتزم المنظمون التوجه بالمسيرة أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » “النازيون الجدد” توجّه دعوة للتظاهر بالأسلحة ضد اليهود في أمريكا
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