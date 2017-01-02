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“النازيون الجدد” توجّه دعوة للتظاهر بالأسلحة ضد اليهود في أمريكا

Posted by on January 2, 2017 0 Comment

قالت صحيفة الإندبندنت إن موقعا للمتعصبين والنازيين الجدد بأمريكا دعا للقيام بمسيرة مسلحة ضد اليهود في ولاية مونتانا الأمريكية. وقالت الصحيفة إن منظمي الحملة أعلنوا على موقعهم “ديلي سترومر” التابع للنازيين الجدد قبل أسابيع عن مسيرة وخطط لعمل مسيرة مسلحة في أحد شوارع مونتانا للتنديد باليهود. ويعتزم المنظمون التوجه بالمسيرة أقراء المزيد من المصدر

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