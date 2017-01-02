انتهاء اجراءات عودة الجرحى والجثامين الى بيروت ووصول الطائرة ما بين السابعة والسابعة والنصف مساء

انتهت المرحلة الاخيرة والاجراءات والتحضيرات لعودة الجرحى وجثامين شهداء تفجير اسطنبول، وهم خمسة جرحى: فرنسوا الاسمر، نضال بشراوي، ميليس بارالاردو، ناصر بشارة وجهاد عبد الخالق، والشهداء ريتا الشامي، الياس ورديني وهيكل مسلم. وبقيت الجريحة بشرى الدويهي في مستشفى اوكمايداني، وحالتها مستقرة. وستقلع الطائرة الخاصة ما بين الساعة الخامسة والسادسة بتوقيت أقراء المزيد من المصدر