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خروج سيارات الإسعاف من مطار بيروت متوجّهة إلى المستشفيات لنقل الجرحى لاستكمال العلاج

Posted by on January 2, 2017 0 Comment

خروج سيارات الإسعاف من مطار بيروت متوجّهة إلى المستشفيات لنقل الجرحى لاستكمال العلاج أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في أقراء المزيد من المصدر

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