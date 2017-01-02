رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية الياس كساب: تتمنى أن تنتهي قضية العسكريين اللبنانيين

علق رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كساب، على قتل مغترب لبنان في لاوند- أنغولا، وسقوط لبنانيين آخرين في اعتداء اسطنبول، ببيان قال فيه: “مرة جديدة تمتد يد الإجرام لتطال الاغتراب اللبناني، فيسقط المغترب أمين بكري في لاوندا- أنغولا صريعا برصاص الغدر، ومرة جديدة يدفع اللبناني حياته في سبيل أقراء المزيد من المصدر