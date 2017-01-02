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رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية الياس كساب: تتمنى أن تنتهي قضية العسكريين اللبنانيين

Posted by on January 2, 2017 0 Comment

علق رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كساب، على قتل مغترب لبنان في لاوند- أنغولا، وسقوط لبنانيين آخرين في اعتداء اسطنبول، ببيان قال فيه: “مرة جديدة تمتد يد الإجرام لتطال الاغتراب اللبناني، فيسقط المغترب أمين بكري في لاوندا- أنغولا صريعا برصاص الغدر، ومرة جديدة يدفع اللبناني حياته في سبيل أقراء المزيد من المصدر

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