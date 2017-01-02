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عاجل.. داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول

Posted by on January 2, 2017 0 Comment

عاجل.. داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد أقراء المزيد من المصدر

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